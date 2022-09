Starlux Airlines creuse ses pertes mais poursuit ses projets d'expansion

Starlux a publié une perte nette de 87,5 millions de dollars pour le premier semestre 2022. Les pertes ont ainsi pratiquement doublé par rapport à la même période l'an dernier. Le chiffres s'affaires de la jeune compagnie aérienne taiwanaise ont par contre connu une hausse de 80% au cours des six premiers mois de l'année pour atteindre 21 millions de dollars, une conséquence de la levée progressive des conditions d'entrée et de transit à Taïwan.



Lancé en 2020, Starlux prévoit une nouvelle injection de capital de 108,5 millions de dollars. Cette opération, la deuxième pour Starlux cette année, devrait être achevée à la fin de ce mois, sera utilisée pour renforcer son fonds de roulement et pour pour rembourser ses dettes.



Pour rappel, StarLux ne prévoit pas de réaliser de bénéfices avant plusieurs années, alors que ses projets sur le long-courrier vont franchir une étape importante en avril 2023 avec le lancement de ses vols réguliers vers la côte ouest des États-Unis en avril prochain. La compagnie doit recevoir huit nouveaux appareils avant la fin de l'année (quatre Airbus A321neo, deux A330neo et deux A350-900), des appareils qui s'ajouteront à ses neuf A321neo et deux A330neo déjà livrés.