StandardAero va assurer la maintenance des moteurs CT7-9C/C3 des CN235 de l'armée de l'Air

StandardAero a signé un accord de 10 ans avec Sabena technics pour prendre en charge la maintenance et le soutien sur le terrain des turbopropulseurs GE CT7-9C et CT7-9C3 qui motorisent la flotte de 27 CASA CN235 de l'armée de l'Air et de l'Espace (AAE).



Les visites en atelier des moteurs se dérouleront dans les installations de StandardAero à Portsmouth et Fleetlands (Royaume-Uni).



Pour rappel, Sabena technics va notamment participer, avec Thales, au programme de rénovation des cockpits de ces avions de transport. Cette modernisation sera réalisée sur le site de Sabena technics de Dinard.



(Photo © AAE)