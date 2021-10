StandardAero signe avec Binter pour la maintenance des PW127F/M de sa flotte

(MRO Europe 2021) StandardAero a été sélectionné par la compagnie aérienne régionale espagnole Binter pour fournir des services de maintenance, de réparation et de révision (MRO) pour les moteurs Pratt & Whitney Canada PW127F et PW127M qui propulsent sa flotte d'ATR 72.



Binter, basée au îles Canaries, opère avec une flotte de plus d'une vingtaine d'ATR 72-600 et -500. Elle dispose de près de 80 PW127F/M.



Les deux acteurs collaborent sur la MRO de PW127 depuis de nombreuses années, notamment au travers d'Atavis, filiale de Binter spécialisée dans la logistique et la gestion des réparations de pièces de rechange.



Selon les termes de cet accord pluriannuel exclusif, StandardAero effectuera les travaux de maintenance concernés depuis son atelier de révision autorisé de Gonesse (France).



(Photo © Binter)