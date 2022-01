StandardAero s'offre PTS Aviation

StandardAero annonce avoir signé un accord définitif visant à l'achat de la société de gestion d'actifs PTS Aviation début janvier.



Basée à Miramar (Floride), la société PTS Aviation est spécialisée dans la fourniture de moteurs d'avions commerciaux, et de pièces moteurs. Les détails de la transaction n'ont pas été divulgués, mais ce nouvel accord marque la dixième acquisition de StandardAero depuis mars 2015.



Pour rappel, StandardAero avait finalisé l'acquisition de l'activité de réparation et de révision de moteurs de Signature Aviation (ERO) en septembre dernier, un rachat englobant les sociétés Dallas Airmotive, H&S Aviation, W.H. Barrett Turbine Engine Company, International Governor Services (IGS) et International Turbine Service (ITS).



Avec l'ajout de PTS Aviation, StandardAero emploie désormais près de 7 000 professionnels de l'aviation dans plus de 50 sites sur six continents.