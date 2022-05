StandardAero lance une équipe de voltigeurs pour soutenir ses clients au Royaume-Uni et en Europe

Dans le cadre du rachat de Global Engine Services (GES), StandardAero annonce avoir achevé la première étape de la constitution d'une équipe de service mobile (MST) pour soutenir ses clients au Royaume-Uni, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.



Cette équipe de soutien mobile dédiée à l'aviation d'affaires combine le savoir-faire de H+S Aviation pour les hélicoptères ainsi que ses capacités locales existantes au Royaume-Uni, en France et aux Pays-Bas.



L'équipe MST peut être déployée h24, pour fournir de l'assistance AOG, une aide technique, du dépannage, des inspections endoscopiques, une dépose/réinstallation moteur et de la maintenance en ligne. Ces services couvrent les moteurs Pratt & Whitney Canada PT6A, PW300, PW500 et JT15D, les moteurs Honeywell TFE731 et HTF7000 et des groupes auxiliaires de puissance (APU) Honeywell GTCP 36-100/150.