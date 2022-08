ST Engineering va étendre ses capacités MRO dédiées au LEAP-1B de CFM International

ST Engineering annonce que sa branche Commercial Aerospace va à nouveau étendre ses solutions MRO pour le moteur LEAP-1B (famille 737 MAX) de CFM International à Singapour avec la mise en place d'un banc d'essai moteur qui devrait être prêt d'ici la fin de l'année 2023.



Cette nouvelle capacité viendra ainsi s'ajouter services de maintenance proposés depuis le mois de février sur cette motorisation en « Quick-Turn », une activité désormais certifiée par l'EASA, de la FAA et de la CAAC.



La société singapourienne a également précisé qu'elle fera appel à Calspan Aero System Engineering (Calspan ASE) pour la mise en place des outils de tests et de mesures de son banc réacteur. Cette cellule de test LEAP-1B sera la première en Asie-Pacifique à mettre en oeuvre les dernières technologies de Calspan ASE.



ST Engineering rappelle enfin qu'elle dispose déjà de bancs d'essai pour les moteurs CFM56-5B et -7B dans ses installations de Singapour et de Xiamen (Chine).