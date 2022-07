ST Engineering signe un contrat MBH pour les équipements des 787 de Turkish Airlines

ST Engineering a signé un contrat de maintenance pluriannuel avec Turkish Technic, la division MRO de Turkish Airlines, pour les équipements de la flotte de Boeing 787 de la compagnie porte-drapeau turque. Il s'agit d'un contrat MBH (Maintenance-By-the-Hour).



Turkish Airlines aligne aujourd'hui 15 Dreamliner (787-9), avec 10 autres exemplaires du même type en commandes.



ST Engineering fournira un support équipement à la flotte de Boeing 787 de Turkish Airlines à partir du mois prochain. Les services incluent la gestion des réparations et la mise en place d'un stock de consignation dédié à Istanbul. ST Engineering mettra également à disposition un pool régional pour soutenir les opérations de la compagnie aérienne. De plus, ce nouvel accord comprend des travaux de réparation réciproques avec Turkish Technic.



Le groupe singapourien précise que l'ensemble de ses solutions MRO couvre plus de 23 500 références, étant partenaire agréé de plus de 20 équipementiers. Il livre ainsi plus de 80 000 équipements par an à partir de ses installations MRO situées à Singapour, au Vietnam et en Suède.



