ST Engineering et Safran Aircraft Engines signent un accord sur cinq ans

La division Commercial Aerospace de ST Engineering a conclu un accord quinquennal avec Safran Aircraft Engines pour le délester d'une partie des visites en atelier pour les CFM56-5B et -7B.



Ainsi, les deux sociétés pourront ensemble faire face à la reprise et la croissance à venir des activités de maintenance moteur.



ST Engineering était déjà partenaire de Safran, en tant que centre de services pour ces mêmes types de moteurs, qui équipent les familles A320 et 737.



La société singapourienne rappelle que ses installations de Singapour et Xiamen peuvent traiter 450 moteurs chaque année.