ST Engineering décroche un nouveau contrat pour les équipements des Boeing 737-800 de Nok Air

(MRO Asia-Pacific) ST Engineering annonce que sa branche aéronautique vient de renouveler un contrat de maintenance d'équipements à l'heure (MBH) pour la flotte de Boeing 737-800 de la compagnie aérienne thaïlandaise Nok Air.



Sur une durée de cinq ans, ST Engineering fournira une suite complète de solutions couvrant la gestion de la réparation des équipements et un soutien via un pool et un stock de consignation dédié positionné à Bangkok.



Le groupe singapourien précise que ses solutions MBH couvre aujourd'hui plus de 1 000 avions et plus de 23 500 références de pièces. ST Engineering est également le centre de service agréé de plus de 20 équipementiers leaders. Son activité Commercial Aerospace livre plus de 80 000 équipements par an à partir de ses installations MRO positionnées à Singapour, à Hanoï et Hô Chi Minh-Ville (Vietnam), et à Stockholm (Suède).



Pour rappel, la compagnie low-cost Nok Air est basé sur l'aéroport Don Muang de Bangkok et aligne 13 737-800. Thai Airways reste un important actionnaire du transporteur avec une participation de près de 16%.



(Photo © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés)