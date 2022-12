ST Engineering : Contrat MRO prolongé et étendu sur les A320 de Jetstar Asia

Jetstar Asia annonce avoir renouvelé un contrat de service de maintenance en ligne et en base avec la société MRO singapourienne ST Engineering pour sa flotte d'Airbus A320 (sept appareils).



En plus de ce contrat de trois ans, ST Engineering fournira désormais aussi à la compagnie low-cost singapourienne une suite complète de solutions pour ses équipements (réparations, pool, stock de consignation dédié...).



Jetstar Asia utilise les services de ST Engineering depuis 2013.