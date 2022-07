ST Egineering va louer 4 Airbus A320/321P2F à Raya Airways

ST Engineering annonce qu'elle va louer deux Airbus A320P2F et deux A321P2F à Raya Airways.



La compagnie malaisienne souhaite ainsi se doter des moyens de profiter de la croissance du fret aérien et exploiter des appareils plus performants.



Le premier appareil, un A321, est actuellement en conversion à Singapour dans le cadre du programme P2F d'Elbe Flugzeugwerke et devrait être livré au quatrième trimestre 2022.



Raya Airways exploite actuellement quatre Boeing convertis, un 737-400 cargo et trois 767-200 cargo.