SriLankan veut louer jusqu'à 42 nouveaux avions commerciaux

Dans le cadre des efforts de modernisation de sa flotte, SriLankan Airlines cherche à louer jusqu'à 42 nouveaux appareils sur tous les segments.



La compagnie porte-drapeau sri-lankaise vient à cet effet de lancer quatre appels d'offres distincts pour des livraisons devant intervenir entre décembre 2022 et octobre 2025. Pour tous ces avions, elle a l'intention de contractualiser des baux allant de 4 à 6 ans et exige des appareils de moins de 15 ans.



Sur le segment des appareils monocouloirs, SriLankan vise un maximum de 11 appareils, principalement des A320ceo/neo ou A321ceo/neo.



Elle entend par ailleurs constituer une flotte de 11 biréacteurs régionaux de nouvelle génération tels que les A220-100/-300 d'Airbus ou les E190/E195-E2 d'Embraer. Sur ce segment, la durée du bail sera de six ans ou plus.



Enfin, SriLankan Airlines recherche 10 appareils gros-porteurs pour des baux d'une durée d'au moins six ans. Le transporteur a identifié les Airbus A330-800, A330-900, A350-900, et les Boeing 787-9 et 787-10 comme types d'appareils préférés. La compagnie indique que des détails supplémentaires seront mis la disposition des soumissionnaires, qui ont jusqu'au 18 avril 2022 pour transmettre leurs offres.



SriLankan Airlines dispose actuellement d'une flotte composée de cinq A320, deux A320neo, un A321, quatre A321neo, cinq A330-200 et sept A330-330. Elle n'a jamais exploité de jets régionaux. Son carnet de commandes comprend quatre A350-900 bien qu'un contentieux judiciaire soit en cours avec l'avionneur européen pour annuler cette commande.



