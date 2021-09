SriLankan Airlines revient à Paris

SriLankan Airlines annonce son grand retour sur Paris à partir du 31 octobre. La rotation avec Colombo sera assurée trois fois par semaine en A330-300 (aménagé en configuration biclasse avec 269 sièges en classe économique et 28 en classe affaires).



La compagnie avait suspendu ses vols vers presque toute l'Europe en 2016 et le dernier vers Paris avait été réalisé le 6 novembre de cette année. Cette drastique restructuration du réseau avait été nécessaire pour limiter ses difficultés financières.



Aujourd'hui, la situation est totalement différente et SriLankan veut profiter des premiers signes de relance du tourisme.



« Alors que de plus en plus de destinations internationales assouplissent les restrictions de voyage, SriLankan Airlines renforce ses services pour offrir plus de choix et de commodités aux passagers. Paris est une plateforme de correspondance pour le reste de l'Europe, et les vols directs stimuleront les arrivées de touristes pendant la saison hivernale », a expliqué Vipula Gunatilleka, PDG de SriLankan Airlines.



(Photo © SriLankan Airlines )