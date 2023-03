SriLankan Airlines cherche toujours à louer cinq Airbus A330 pour une introduction rapide

SriLankan Airlines vient d'émettre un nouvel appel à propositions (RFP) visant à louer cinq Airbus A330 (A330-200 ou A330-300) pour une période de six ans avec option de prolongation. L'appel d'offres court jusqu'au 27 mars.



La compagnie aérienne nationale du Sri Lanka prévoit de prendre les deux premiers appareils dès le mois de mai prochain, deux autres en août et le dernier en novembre.



Les avions recherchés, de préférence motorisés par des Trent 700 de Rolls Royce, ne doivent pas être âgés de plus de 15 ans au moment de leur livraison. Ils doivent par ailleurs disposer d'une marge avant leur prochaine grande visite (Check C) d'au minimum 12 000 heures de vol, 8 000 cycles et 36 mois. Ces cinq appareils gros-porteurs visent à répondre à ses besoins de remplacement immédiats compte tenu du calendrier de fin de bail de sa flotte actuelle.



Lors d'un précédent appel à propositions, le transporteur public srilankais recherchait également cinq appareils de la famille A320 configurés en biclasse (A320/A320neo et A321/A321neo) pour des livraisons s'étalant entre juin et décembre 2023.



SriLankan Airlines n'aligne plus qu'une flotte de 24 appareils aujourd'hui : 12 A330 (dont deux encore parqués) et 12 monocouloirs Airbus (3 parqués).



(Un A330-300 de SriLankan Airlines. Photo © Airbus)