SR Technics signe un contrat de service avec Triumph

Triumph Group annonce que son activité d'assistance produits a décroché un contrat de service d'une durée de quatre ans avec la société MRO suisse SR Technics pour effectuer des services de maintenance, de réparation et de révision de composants moteur.



Il s'agit plus précisément de pièces comme des vannes pneumatiques, des démarreurs de moteur, des composants de système d'alimentation en carburant et des capteurs de surveillance de moteur pour les PW4000, CFM56-5B et CFM56-7B.



Ces services seront réalisés dans les installations Triumph à Grand Prairie (Texas) et Wellington (Kansas).