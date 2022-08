SR Technics signe un contrat avec Safran Test Cells pour la réactivation d'un deuxième banc d'essai moteur

SR Technics poursuit la montée en gamme de son activité Engine Services, en particulier pour les besoins des avions monocouloirs de dernière génération.



La grande société MRO suisse a confié à Safran Test Cells, une division de Safran Aero Boosters, l'extension de ses capacités de test à Zurich en réactivant un deuxième banc d'essai moteur pour GTF, LEAP et CFM56.



Safran Test Cells va ainsi assurer la conception aérodynamique et acoustique du banc d'essai pour permettre aux entreprises locales de renouveler une installation existante.

En outre, Safran Test Cells concevra, produira et installera des équipements spécifiques tels que des éléments aéroacoustiques et tous les systèmes nécessaires pour permettre les tests des nouveaux types de moteurs PW1100G-JM, LEAP-1A/-1B ainsi que des moteurs CFM56-5B/-7B.



Conformément à l'annonce de l'année dernière, SR Technics va commencer à proposer des services de réparation légère pour le LEAP-1B (737 MAX) avec sa Quick Turn Line dans les prochaines semaines, ayant déjà reçu l'approbation EASA/FAA pour cette nouvelle activité. Le spécialiste de la maintenance aéronautique de Zurich va également étendre ses capacités au réacteur PW1100G-JM (famille A320neo), rejoignant le réseau MRO du GTF du motoriste américain Pratt & Whitney.



pour rappel, SR Technics prévoit de créer jusqu'à 400 nouveaux emplois hautement qualifiés d'ici 2024 pour accompagner le développement de ces nouvelles capacités et pour répondre à la demande associée.



(Photo © Safran)