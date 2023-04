SR Technics se lance dans la réactivation de son deuxième banc d'essai pour les moteurs GTF, LEAP et CFM56

SR Technics et Safran Test Cells, filiale de Safran Aero Boosters, viennent de démarrer les travaux devant mener à la réactivation du deuxième banc d'essais moteurs de la société MRO suisse à Zurich le 14 avril.



Le « Test Cell 2 » sera ainsi agrandi pour afficher une section transversale de sept mètres sur huit. Il pourra ainsi accueillir les PW1100G-JM de Pratt & Whitney (A320neo), les LEAP-1A (A320neo) et LEAP-1B (737 MAX) de CFM International ainsi que les CFM56-5B & -7B (A320 et 737NG).



SR Technics et Safran Test Cells ont conçu ce banc d'essai dans un souci de compatibilité environnementale et de durabilité, en introduisant des équipements adaptés à l'usage pour la plus faible consommation d'énergie et une technologie innovante, telle que la récupération de la chaleur perdue.



Le « Test Cell 2 » sera mis en service d'ici la mi-2024. Il disposera d'une capacité de l'ordre de 200 essais moteurs par an.



(Photo © SR Technics)