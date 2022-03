SR Technics s'offre un nouveau hangar pour monocouloirs sur son site maltais

SR Technics vient de se doter d'un tout nouveau hangar de maintenance sur son site maltais le 4 mars. La nouvelle installation de 40 000 m² (en comptabilisant les ateliers, les boutiques et les bureaux) peut accueillir jusqu'à six monocouloirs des familles 737 et A320 simultanément. Elle pourra cependant aussi accueillir un avion gros-porteur.



La société de maintenance suisse précise que cette nouvelle installation va lui permettre d'offrir de nouvelles opportunités pour des clients situés dans la région EMEA et entend aussi y effectuer des modifications cabine. Le développement du site maltais s'accompagnera par ailleurs de nouveaux recrutements, avec à terme jusqu'à environ 500 salariés sur le site. La reconstruction du site de SR Technics Malta avait démarré en 2019 et la société ne fonctionnait depuis qu'avec un hangar temporaire (avec une seule baie).



Pour rappel, SR Technics est présent sur l'aéroport international de Malte depuis 2010 avec son centre d'excellence pour monocouloirs, une activité à coût réduit par rapport à son centre principal de Zurich Kloten et qui est particulièrement occupée avec la maintenance des appareils d'easyJet. Elle y effectue des grandes visites et des services dediés aux transitions.



(Photo © SR Technics)