SR Technics renforce son équipe commerciale sur les moteurs

SR Technics annonce le recrutement d'Olaf Christoph au sein de son équipe de développement commercial le 1er mars, sous la direction de Caroline Vandedrinck. La société MRO suisse rappelle par ailleurs sa nouvelle stratégie visant à accélérer la sa croissance dans les services moteurs et la maintenance en ligne.



Olaf Christoph, dispose d'une expérience de près de vingt ans chez GE Aviation, en tant que directeur des ventes pour les nouveaux moteurs et les services moteurs. Il a notamment géré les comptes avec plusieurs compagnies aériennes majeures en Europe.



Auparavant, il a passé une décennie dans divers rôles dans l'industrie, y compris la gestion de la qualité, la production et l'ingénierie industrielle. Olaf Christoph est diplômé de l'Université allemande des forces armées fédérales dans le domaine du génie mécanique. Il était officier pendant douze ans avant de rejoindre le secteur privé.



(Photo © SR Technics)