SR Technics prolonge une facilité de crédit avec un consortium de banques suisses pour ses capacités GTF et LEAP

SR Technics annonce avoir trouvé un accord pour prolonger une facilité de crédit renouvelable existante avec son actuel consortium bancaire suisse pour 255 millions de francs suisses jusqu'à la fin de 2026. D'autres banques suisses ont rejoint le consortium et la Confédération suisse a été libérée de la caution qu'elle avait fournie dans le cadre de la crise liée à la pandémie.



La société MRO suisse rappelle qu'elle a depuis redressé ses comptes financiers et qu'elle a même démarré le premier trimestre 2023 avec des résultats supérieurs aux attentes.



Cette ligne de crédit va notamment permettre à SR Technics de continuer à développer ses services sur les moteurs de nouvelle génération GTF et LEAP, alors que l'atelier moteur de l'ancienne division maintenance de Swissair et de SR Group à Kloten était concentré sur les familles de réacteurs CFM56 et PW4000.



SR Technics prévoit de recruter entre 400 à 500 nouvelles personnes au cours des deux prochaines années pour développer ses nouvelles capacités.