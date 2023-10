SR Technics Malta et easyJet renouvellent un important contrat de maintenance en base avec easyJet

SR Technics Malta a conclu un nouveau contrat de maintenance en base avec easyJet pour une durée de trois ans supplémentaires. La compagnie low-cost européenne utilise régulièrement les services du site maltais de SR Technics depuis sa mise en place en 2010.



« Nous sommes extrêmement heureux et honorés d'obtenir un nouveau contrat de trois ans avec notre client important et apprécié. Cela montre l'incroyable relation que nous avons cultivée alors que nous célébrons la 13e année de collaboration. Un grand merci à notre main-d'oeuvre dévouée alors que nous continuons à fournir nos services selon les normes de sécurité et de qualité les plus élevées » a déclaré Daniel Galea, le directeur général de SR Technics Malta.



« Nous sommes ravis de poursuivre notre relation de longue date avec SR Technics à Malte, qui nous a démontré qu'ils étaient le bon partenaire pour continuer à soutenir nos opérations de maintenance de pointe pour notre flotte moderne de plus de 300 appareils Airbus A320 » a pour sa part annoncé Brendan McConnellogue, le directeur Maintenance & Engineering d'easyJet.



Implanté sur l'aéroport international de Malte, SR Technics Malta est le centre d'excellence pour monocouloirs de la société MRO suisse, une activité à coût réduit par rapport à son centre principal de Zurich Kloten et qui est particulièrement occupée avec la maintenance des appareils d'easyJet. Elle y effectue des grandes visites et des services dediés aux transitions. Les installations disposent d'un nouveau hangar pouvant accueillir 6 monocouloirs simultanément depuis mars 2022.



(Photo © easyJet)