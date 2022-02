SR Technics et SIA Engineering créent une coentreprise en Malaisie dans la MRO des composants

SIA Engineering (SIAEC) a conclu un accord avec SR Technics pour créer une coentreprise spécialisée dans la maintenance, la réparation et la révision des composants en Malaisie.



Cette coentreprise sera basée sur SR Technics Malaysia, dans laquelle SIAEC acquerra une participation de 75%. La transaction est estimée à 3,75 millions de dollars.



« La création de cette coentreprise avec SR Technics en Malaisie est une étape importante de notre plan stratégique visant à développer notre réseau de services de réparation et de révision de composants, dans le cadre de notre division Component Services récemment lancée », explique Ng Chin Hwee, le directeur général de SIAEC.



Le directeur général de SR Technics, Jean-Marc Lenz, espère profiter de synergies avec la création de la coentreprise mais aussi augmenter son volume d'affaires sur ses capacités MRO existantes et en développer de nouvelles, pour de nouveaux types de moteurs et de plateformes d'avions.



(Photo © SR Technics)