Spirit Airlines tient son premier Airbus A321neo

La compagnie low-cost américaine Spirit Airlines a présenté son tout premier Airbus A321neo le 5 juin lors d'une cérémonie organisée dans l'un de ses hangars de maintenance à Detroit (Michigan).



L'avion, immatriculé N702NK (MSN 11328, moteurs PW1100G-JM de Pratt & Whitney) a effectué son premier vol commercial le 7 juin entre Fort Lauderdale et l'aéroport international O'Hare de Chicago.



Spirit Airlines précise que son nouveau monocouloir est aménagé avec 228 sièges (dont 8 sièges recliners à l'avant pour l'option Big Front Seat) et qu'il dispose d'un rayon d'action alongé de 500 nautiques (926 km) par rapport à ses A321ceo, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités de dessertes.



Spirit prévoit de receptionner sept autre A321neo en 2023, puis 24 autres en 2024, en plus des autres livraisons d'avions de la famille A320neo attendues.



Pour rappel, la compagnie basée à Fort Lauderdale (Floride) est passée à une flotte entièrement Airbus en 2006, après avoir longtemps opéré avec des MD-80. Spirit Airlines a été la première compagnie aérienne américaine à réceptionner un A320neo, en 2016. Elle attend encore plus d'une centaine de monocouloirs de la famille A320neo, dont plus d'une trentaine d'A319neo.



La compagnie low-cost américaine avait d'ailleurs réceptionné son 200e monocouloirs Airbus livré neuf en avril, un A320neo assemblé sur la FAL de l'avionneur à Mobile (Alabama).



(Photo © Spirit Airlines)