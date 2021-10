Spirit Airlines se tourne aussi vers SMBC Aviation Capital pour financer 20 nouveaux Airbus A320neo

SMBC Aviation Capital annonce avoir conclu un accord avec la compagnie low-cost américaine Spirit Airlines pour la location de 20 Airbus A320neo.



Cet accord comprend des opérations de cession-bail pour 14 appareils livrables de novembre 2021 à septembre 2022. Les six autres A320neo, livrables de septembre 2022 à février 2023, seront directement loués à la compagnie américaine car faisant partie des commandes de SMBC Aviation Capital auprès d'Airbus. Tous devraient être logiquement motorisés par des PW1100G-JM de Pratt & Whitney (photo).



Pour rappel Spirit Airlines s'est aussi tournée vers AerCap la semaine dernière pour acquérir en leasing 20 autres A320neo livrables entre 2022 et 2024. Elle avait également conclu un accord similaire avec Air Lease en septembre, pour une dizaine d'exemplaires de la famille A320neo, avec les mêmes délais de livraison.



Spirit Airlines prévoit d'aligner plus d'une centaine d'A320neo et A321neo fin 2023 (43 A320neo aujourd'hui), en plus de ses actuels 104 appareils de la famille A320ceo.



(Photo © SMBC Aviation Capital)