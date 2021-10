Spirit Airlines reste sur le GTF de Pratt & Whitney

Les commandes itératives de Spirit Airlines pour la famille A320neo d'Airbus n'ont pas modifié son choix. La compagnie low-cost américaine reste sur le PW1100G-JM de Pratt & Whitney pour la motorisation d'un total 150 appareils (dont 50 options). Les livraisons devraient démarrer début 2023.



Le GTF avait déjà été sélectionné par Spirit pour équiper 55 appareils de la famille A320neo en propriété et 13 autres en location (43 ont déjà été livrés). Le nouveau contrat s'accompagne par ailleurs d'un contrat de maintenance à long terme EngineWise.



Le motoriste américain rappelle aussi que Spirit sera le premier opérateur américain de l'A319neo.



Pratt & Whitney précise aussi avoir enregistré des commandes et des engagements pour plus de 1 200 moteurs GTF depuis le début de l'année.