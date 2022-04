Spirit Airlines ouvre un site de maintenance à Houston

Spirit Airlines a annoncé l'ouverture d'un nouveau site de maintenance à l'aéroport George Bush International de Houston, en complément de son site de Detroit.



Il abrite actuellement deux stations mais aura les capacités d'accueillir jusqu'à quatre appareils, ainsi qu'un magasin de pièces détachées, des ateliers et des bureaux.



Il permettra à la compagnie de s'assurer qu'elle a les capacités nécessaires à l'entretien de sa flotte, alors que celle-ci doit intégrer 24 appareils en 2022 et 33 en 2024 - hors projet de fusion.



Plus d'une cinquantaine de collaborateurs y travailleront.



(Photo © Spirit Airlines)