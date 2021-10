Spirit Airlines acquiert de nouveaux Airbus A320neo auprès d'AerCap

Spirit Airlines continue de planifier la croissance de sa flotte à moyen terme. La low-cost américaine a signé un nouvel accord avec AerCap lui permettant d'acquérir en leasing une vingtaine d'appareils de la famille A320neo.



La livraison des appareils est prévue entre 2022 et 2024.



Spirit Airlines avait conclu un accord similaire avec Air Lease en septembre, pour une dizaine d'appareils, avec les mêmes délais de livraisons.



Grâce à ces accords, la compagnie s'est assurée d'avoir les appareils nécessaires à ses projets de croissance pour 2022 et 2023 et peut planifier ceux de 2024.



Spirit aligne déjà plus d'une quarantaine d'A320neo dans sa flotte (photo), tous motorisés par des PW1100G-JM de Pratt & Whitney.



(Photo © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés)