Spirit Air India compte acquérir six Islander de Britten-Norman

La compagnie indienne Spirit Air a signé une lettre d'intention avec Britten-Norman, envisageant l'acquisition de six BN2T-4S neufs. Elle devrait être l'opératrice de lancement de cette version de l'appareil.



La version la plus grande et à turbopropulseurs de l'Islander a reçu sa certification de la FAA à la fin de l'année 2022 et compte décrocher celle de l'Inde prochainement. Dotée de deux Allison Model 250 de Rolls-Royce, d'une nouvelle avionique et d'une cabine allongée, elle peut accueillir une rangée supplémentaire de fauteuils et 22 % de charge utile supplémentaire par rapport à la version à pistons.



Afin d'accélérer leur entrée en service dans la flotte de la compagnie indienne durant la production des Islander de sa commande, quatre appareils remis à neuf lui seront initialement livrés.



Ayant récemment reçu l'approbation des autorités pour mettre en place des vols réguliers, Spirit Air compte utiliser ses BN2T-4S pour des vols intérieurs réguliers, assurant une connectivité avec les principaux aéroports indiens aux destinations les plus reculées du pays. L'Islander pourra en effet atterrir sur des pistes courtes et des terrains non préparés.



