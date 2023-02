Spirit AeroSystems se rapproche de GMR Aero Technic pour les réparations d'aérostructures

Spirit AeroSystems a choisi GMR Aero Technic (GAT) en tant que son fournisseur de services autorisé en Inde. La société MRO indienne assurera dans un premier temps des services de réparation de nacelles, de radômes et de surfaces mobiles pour des avions monocouloirs, en particulier pour les appareils des familles 737 NG et 737 MAX de Boeing.



Cet accord s'inscrit notamment dans la volonté de Boeing de renforcer la gamme de capacités de maintenance pour ses appareils dans le pays, tout en contribuant à l'initiative Make-in-India.



Pour rappel, GMR Aero Technic est l'un des plus importants centres de maintenance d'avions commerciaux en Inde, réalisant des grandes visites d'inspections pour les principales compagnies aériennes indiennes, mais aussi pour de nombreux opérateurs basés au Moyen-Orient ou en Asie.



(Photo © GMR Aero Technic)