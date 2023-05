Spirit AeroSystems résout le problème de production sur les fuselages de Boeing 737 MAX

Conformément à ce qu'avait annoncé Boeing il y a quelques jours, Spirit AeroSystems indique qu'il a corrigé le problème identifié sur les raccords de fixation de la dérive verticale de certains modèles de fuselage de 737 et commencé à construire et à livrer de nouvelles unités selon le processus révisé.



En parallèle, l'équipementier a identifié les unités concernées par le problème qui se trouvent encore dans ses installations de Wichita et a lancé les travaux de réparation. Ceux-ci devraient tous être achevés d'ici la fin du mois de juillet.



L'impact financier sur le bénéfice de l'année du défaut dans le processus de fabrication sera négatif de 31 millions de dollars (dont 17 millions ont été comptabilisés au premier trimestre), auxquels s'ajouteront des coûts supplémentaires tels que les coûts que Boeing pourrait faire valoir pour réparer certains modèles déjà livrés dans leur usine et les coûts de garantie liés aux 737 affectés en service.



(Photo © Spirit AeroSystems)