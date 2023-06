Spirit AeroSystems reprend les négociations pour relancer la production à Wichita

Spirit AeroSystems a repris les négociations avec les représentants du syndicat IAM (International Association of Machinists and Aerospace Workers) ce week-end pour tenter de trouver un accord sur une nouvelle convention collective et reprendre la production à Wichita. Elles se poursuivaient le 26 juin, avec le soutien du service fédéral de médiation et de conciliation.



La production dans les principales installations de l'équipementier est totalement interrompue depuis le 22 juin et jusqu'à nouvel ordre, après que la section locale de l'IAM a rejeté une proposition de convention qui avait été approuvée par les comités de négociation et prévoyait des augmentations de salaire, une prime de 7 500 dollars et des améliorations en matière de congés payés et de sécurité de l'emploi, selon Spirit AeroSystems.



« Les membres de l'IAM chez Spirit AeroSystems ont travaillé sans relâche pendant des périodes tumultueuses, notamment lors d'une pandémie qui a tout interrompu. La plupart de nos membres ont conclu que l'offre de l'entreprise était inacceptable », commente le syndicat. La section avait en parallèle voté en faveur d'une grève à partir du 24 juin.



Alors que la chaîne d'approvisionnement est déjà mal en point et ralentit la reprise du secteur, la suspension des opérations de Spirit AeroSystems à Wichita risque de la déstabiliser encore. Sur le site, l'industriel produit notamment des sections de fuselage et des équipements des programmes 737 et 787 de Boeing.



(Photo © Spirit AeroSystems)