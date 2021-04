Spirit AeroSystems poursuit son rapprochement avec EGAT

Spirit AeroSystems et EGAT (Evergreen Aviation Technologies Corporation), la JV formée par la division MRO d'EVA Air et le motoriste General Electric, vont former une nouvelle coentreprise baptisée Evergreen Aftermarket Solutions (SEAS).



Cette nouvelle entité regroupera les capacités de réparations d'éléments d'aérostructures produits par Spirit, en particulier sur les nacelles GE90 et Trent 800, sur les inverseurs de poussée de CFM56-7B, et sur des gouvernes. SEAS entend aussi étendre ses capacités aux nacelles de CF6 et à celles des A320 (CFM ?).



La création de cette nouvelle société commune fait suite à la signature d'un partenariat pluriannuel entre les deux sociétés en septembre 2020, un accord visant à étendre la présence de Spirit en Asie-Pacifique tout en développant ses capacités MRO vers d'autres types de flottes.



(Photo © EGAT)