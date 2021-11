Spairliners et Fokker Services concluent un nouveau partenariat

Spairliners et Fokker Services ont conclu un accord de partenariat à long terme dans le domaine de la maintenance équipements.



Fokker Services pourra désormais fournir des services MRO sur des unités remplaçables en ligne (LRU) liées à la génération d'énergie, aux vannes de purge d'air, aux démarreurs et à l'avionique pour les E-Jet d'Embraer.



Les partenaires indiquent que les réparations seront réalisées en interne dans les installations de la société néerlandaise aux Pays-Bas et aux Etats-Unis.



Toutes deux sont équipées de technologies de pointe (comme un banc d'essai dynamométrique à courants de Foucault, un banc d'essai électrique, des bancs d'essai de générateurs...).



(Photo © Spairliners)