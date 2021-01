Southwest Airlines reçoit sept Boeing 737 MAX

SMBC Aviation Capital a remis sept Boeing 737 MAX 8 à Southwest Airlines. Il s'agit des appareils portant les MSN 61866, 61871, 61870, 61889, 61865, 61860 et 61868.



Tous étaient stockés dans les installations de Boeing à Seattle et ont été livrés entre le 28 décembre et le 19 janvier.



La société de leasing doit encore remettre cinq appareils à la compagnie américaine. Ils entreront dans la flotte en 2021.



Southwest Airlines compte désormais 45 Boeing 737 MAX 8 dans sa flotte, dont onze ont été intégrés depuis la reprise des livraisons en décembre (y compris les sept fournis par SMBC). Elle devrait les mettre en service commercial au deuxième trimestre mais réalise depuis un mois des vols de préparation pour vérifier les modifications apportées et former ses pilotes.



(Photo © Southwest Airlines)