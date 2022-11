Soixante livraisons d'avions commerciaux réalisées par Airbus en octobre

Airbus annonce qu'il a remis une soixantaine d'appareils à 38 clients au mois d'octobre. Ils se répartissent entre cinq appareils de la famille A220, 47 de la famille A320neo, trois A330 et cinq A350.



Depuis le début de l'année, l'avionneur a ainsi livré 497 appareils à 72 clients.



En ce qui concerne les commandes, octobre a été un bon mois puisque le carnet s'est enrichi de 177 appareils. Cela comprend quinze A220-300 pour Air Canada, 40 appareils de la famille A320neo pour Xiament Airlines, 35 pour Jet2 et 59 pour IAG, ainsi que 28 A321neo pour un client non identifié.



Ainsi, sur l'année, les commandes brutes atteignent 1 033 appareils, réduites à 810 commandes nettes en tenant compte des annulations.



(Parmi les livraisons d'octobre, le premier Airbus A330-900 de Virgin Atlantic. Photo © Airbus SAS 2022 Pascal Pigeyre / Master Films)