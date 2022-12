Sogitec remporte l'appel d'offres pour la fourniture des moyens de formation du programme Guépard

Airbus Helicopters a attribué à Sogitec le contrat concernant les moyens de simulation pour l'entraînement des pilotes du programme d'Hélicoptère Interarmées Léger (HIL) Guépard destiné à l'armée de Terre, à la Marine nationale et à l'armée de l'Air et de l'Espace (AAE).



Sogitec va ainsi collaborer avec la Direction générale de l'armement (DGA), maître d'ouvrage du programme HIL.



La filiale de Dassault Aviation fournira ainsi les moyens de simulation pour les pilotes avec une première tranche ferme qui consiste en la livraison de quatre simulateurs de type FTD (Flight Training Device), basés sur son expertise du MRTD (Mutli-Role Training Device) et adaptés en fonction du client (Terre, Mer, Air). Chaque simulateur sera livré par Sogitec avec son bâtiment sur les quatre sites clients concernés, à commencer par Le Luc dès 2027, Etain et Hyères en 2029 puis Villacoublay en 2030.



Sogitec développera également un entraîneur à l'avionique de type CPT (Cockpit Procedures Trainer) au profit de l'AAE.



Cette tranche ferme prévoit aussi un volet maintien en condition opérationnelle d'une durée de 10 ans qui sera effectif dès la livraison du premier système.



Enfin, le contrat inclut également une tranche conditionnelle pour la livraison de trois MRTD sur les sites de Lanvéoc et Pau en 2030 et Orange en 2033 ainsi que deux CPT supplémentaires.



Le contrat HIL comprend la livraison de 169 exemplaires H160M Guépard livrables à partir de 2027 (en 4 tranches) pour remplacer cinq types différents d'hélicoptères (Gazelle, Alouette III, Dauphin, Panther, Fennec).



Airbus livrera ainsi 80 H160M pour l'armée de Terre, 49 pour la Marine nationale et 40 pour de l'Air et de l'Espace.



(Photo © Armée de Terre)