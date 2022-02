Soeren Stark va remplacer Johannes Bussmann à la tête de Lufthansa Technik

Lufthansa Technik annonce que son président Johannes Bussmann a décidé de quitter l'entreprise à partir du 1er juillet prochain pour raisons personnelles.



Johannes Bussmann, 53 ans, a passé 23 ans chez Lufthansa Technik et pilotait le numéro 1 mondial des Airline MRO depuis plus de 7 ans.



Il sera remplacé par Soeren Stark, actuel directeur des opérations (COO) et membre du conseil d'administration de la division MRO du groupe Lufthansa depuis janvier 2019.



Soeren Stark, 55 ans, a commencé sa carrière chez Lufthansa Technik en 2004 en tant que directeur général de Lufthansa Technik Logistik à Hambourg. Il a ensuite été nommé à la tête de l'activité de révision avions de 2011 à 2016 puis a dirigé le conseil d'administration de Lufthansa Cargo.



(© Lufthansa Technik)