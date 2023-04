SMFL va prendre 35 % du loueur d'hélicoptères LCI

Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Co., Ltd. (SMFL), l'une des plus importantes institutions financières mondiales, va acquérir une participation de 35 % dans le loueur irlandais LCI (Lease Corporation International), filiale de Libra Group.



SMFL et Libra Group prévoient par ailleurs de développer les activités de LCI avec un apport de 1,5 milliard de dollars au cours des prochaines années.



Les deux partenaires avaient déjà collaboré avec la création d'une joint-venture dédiée à la location d'hélicoptères avec un investissement de 230 millions de dollars et un portefeuille de 19 hélicoptères de nouvelle génération.



Depuis, cette coentreprise s'est développée et possède maintenant un portefeuille de plus de 50 machines pour une valeur estimée à plus de 550 millions de dollars.

Pour rappel, LCI s'est aussi engagé sur l'acquisition de près de 350 appareils eVTOL.