SMBC livre un nouveau Boeing 737 MAX à flydubai

SMBC Aviation Capital annonce avoir livré un nouveau Boeing 737-8 MAX (MSN 60995) à la compagnie flydubai.



Il s'agit du troisième exemplaire de ce type livré à flydubai par SMBC sur les sept contractualisés. Le quatrième avion devrait d'ailleurs être livré cette semaine et les trois autres au quatrième trimestre 2021.



La compagnie low-cost du groupe Emirates aligne désormais 19 appareils de la famille 737 MAX : 16 737-8 et 3 737-9.



Elle en attend encore 167 exemplaires compte tenu du réajustement de ces commandes avec Boeing en juillet suite à « un examen des plans de flotte conformément à la stratégie de la compagnie aérienne de reconstruire le secteur du voyage à la suite de la pandémie de la Covid-19 et de la dynamique changeante de la structure des routes ».



La low-cost émiratie avait alors annoncé avoir trouvé un accord avec Boeing pour réduire de 65 le nombre de 737 MAX dont elle prendra livraison.



(Photo © SMBC Aviation Capital)