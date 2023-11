SMBC commande 60 appareils de la famille A320neo à Airbus

SMBC Aviation Capital a décidé de commander soixante appareils de la famille A320neo supplémentaires. Ce nouvel accord porte à près de 340 ses engagements directs pour les monocouloirs d'Airbus.



La société de leasing souhaite ainsi s'assurer un flux régulier de livraisons dans les prochaines années, jusqu'au début de la prochaine décennie.



« Le développement durable et l'efficacité opérationnelle restant des priorités pour nos clients, nous prévoyons une demande encore plus forte pour des appareils tels que l'A320neo et l'A321neo dans les années à venir. Nous nous réjouissons de renforcer notre précieux partenariat avec Airbus pour aider nos clients à répondre à ces priorités », a commenté Peter Barrett, PDG de SMBC Aviation Capital.



(Image © Airbus)