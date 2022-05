SMBC Aviation Capital veut acquérir Goshawk Aviation

Le rapprochement devrait créer le premier lessor du Japon, le deuxième du monde en termes de nombre d'appareils. SMBC Aviation Capital a décidé d'acquérir Goshawk Aviation, ce que les actionnaires de celle-ci (NWS Holdings et Chow Tai Fook Enterprises) ont accepté.



La proposition valorise Goshawk à 6,7 milliards de dollars. Si elle est approuvée par les autorités compétentes, la transaction sera financée par une combinaison de dettes et de capitaux propres fournis par Sumitomo Corporation. Elle devrait être clôturée au cours du second semestre 2022.



L'entreprise combinée opérera sous de nom de SMBC Aviation Capital et son siège social restera à Dublin.



Selon l'accord, Goshawk enrichira le portefeuille de SMBC de 176 appareils (en propriété et en gestion). Ceux que la société de leasing avait placés auprès en Russie ne font pas partie de l'accord.



Le portefeuille combiné comptera ainsi 709 appareils en propriété et en gestion, ainsi que 261 appareils en commande auprès d'Airbus et de Boeing pour une valeur de 13 milliards de dollars. Ainsi, le portefeuille total (commandes en cours incluses) a une valeur de 37 milliards de dollars.