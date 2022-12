SMBC Aviation Capital finalise l'acquisition de Goshawk

SMBC Aviation Capital a annoncé qu'il avait finalisé l'acquisition de Goshawk Management et ses actifs associés. La société de leasing japonaise devient ainsi la deuxième plus importante au monde en termes de nombre d'avions.



Elle détient en effet désormais un portefeuille de plus de 700 appareils, axé sur les monocouloirs de nouvelle technologie. Elle détient également des commandes auprès d'Airbus et de Boeing pour plus de 240 monocouloirs.



L'accord de fusion avait été officialisé en mai dernier et annonçait un montant de 6,7 milliards de dollars pour l'acquisition de Goshawk.



SMBC Aviation Capital dispose désormais d'une structure de holding constituée en République d'Irlande, avec un siège social à Dublin.



(Image © SMBC Aviation Capital)