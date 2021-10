Smartwings confie les composants de ses Boeing 737 MAX à Lufthansa Technik

Smartwings et Lufthansa Technik ont annoncé la signature d'un contrat de soutien complet pour les composants de la flotte de Boeing 737 MAX 8 de la compagnie tchèque.



Cet accord, qui a déjà débuté, a une validité de cinq ans. Il porte sur des services de maintenance, un accès au pool de pièces détachées et prévoit des livraisons de composants sur un certain nombre d'aéroports européens.



Il concernera jusqu'à treize appareils - sept sont actuellement en service.



Smartwings était déjà une cliente de Lufthansa Technik, qui s'occupe des moteurs de sa flotte de 737NG.



(Photo © Smartwings)