La compagnie aérienne tchèque Smartwings Airlines a choisi Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) pour la maintenance complète de ses moteurs LEAP-1B.



L'accord porte sur des visites en Quick Turn pour les moteurs des 10 Boeing 737 MAX 8 de Smartwings.



Pour rappel, la division MRO d'Air France-KLM est l'un des « Premier MRO » du motoriste CFM International pour les LEAP-1A et LEAP-1B, ayant rejoint son réseau de licenciés CBSA en 2022. Depuis, plus de 70 opérations de maintenance lourde en Quick Turn ont été réalisées dans ses ateliers moteurs d'Amsterdam et de Paris.



(Photo © Smartwings Airlines)