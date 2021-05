SmartLynx se dote de cinq Airbus A330 Preighter

L'opérateur ACMI SmartLynx Airlines Malta annonce que cinq Airbus A330 vont prochainement rejoindre sa flotte dans une configuration « Zero LOPA », c'est-à-dire avec des cabines vidées de leurs sièges pour pouvoir transporter du fret.



Les appareils assureront donc un rôle de Preighter pour SmartLynx et en particulier sur le marché long-courrier, une première pour le transporteur. SmartLynx précise aussi avoir signé un contrat avec le loueur hongkongais CDB Aviation pour plusieurs de ces appareils, les livraisons étant quant à elles programmées pour ce mois de mai et le mois prochain.



Les A330 transporteront du fret vers et depuis l'Asie, les États-Unis et l'Europe, avec une capacité de 50 tonnes et un volume disponible de 260 m3.



Le groupe ACMI letton indique aussi qu'à terme, le marché du fret long-courrier reviendra à ses niveaux d'avant la crise liée à la pandémie et que ces A330 seront alors remis dans leur configuration de transport de passagers. « Nous pensons que notre structure à faible coût et notre grande efficacité nous permettront de créer de la concurrence face aux vétérans du secteur » a-t-il ajouté.



SmartLynx Airlines a déjà transformé deux de ses Airbus A321 en Preighter afin de répondre à la demande croissante de transport de marchandises.



(Photo © SmartLynx Airlines)