SmartLynx recrute un millier de personnes

SmartLynx annonce avoir besoin de recruter un millier de personnels navigants pour opérer sa flotte en expansion à l'entrée de la saison été.



La société ACMI explique en effet que sa flotte a triplé en 2021 (de douze à 36 appareils) et qu'elle va continuer à augmenter en 2022 pour atteindre 65 appareils (dont huit cargo).



Elle a déjà organisé des journées portes ouvertes en Europe durant les mois de février et mars.



Elle a également déjà recruté des pilotes et PNC ukrainiens qui viennent de perdre leur emploi en raison des conséquences de l'invasion russe, indique son CEO Zygimantas Surintas.