SmartLynx ouvre un centre de maintenance

SmartLynx a annoncé le lancement d'un organisme de maintenance certifié Part 145, SmartLynx Technik. Elle espère débuter ses opérations d'ici la fin de l'année et le processus de recrutement est déjà en cours.



Ce centre doit permettre à la compagnie charter et ACMI de rendre le contrôle sur la maintenance en ligne de sa flotte. Elle travaille à l'obtention d'une certification de l'EASA lui permettant d'entretenir Airbus A320 et A330.



Les ingénieurs de SmartLynx Technik seront basés à Riga et Tallinn mais pourront se déplacer dans l'ensemble de l'Europe lorsqu'une intervention sur un avion ou un soutien au client sera nécessaire.



Ils pourront proposer des services allant de la réparation d'un équipement à des diagnostics ou des modifications.



