SmartLynx compte ajouter deux Airbus A321P2F à sa flotte

SmartLynx Airlines a annoncé qu'elle allait ajouter deux Airbus A321P2F à sa flotte, afin de porter leur nombre à huit d'ici la fin de l'année 2022.



Les deux appareils (MSN 1204, ex-Air Astana, et 775, ex-Ural Airlines) lui sont loués par des filiales du groupe Cross Ocean Partners. Ils seront enregistrés à Malte.



Les travaux de conversion seront quant à eux effectués par Precision Conversions, aux Etats-Unis. Les deux A321P2F doivent entrer en service au premier trimestre 2022.



SmartLynx envisage de devenir le plus grand opérateur d'A321P2F. Actuellement, la compagnie charter et ACMI en exploite un seul exemplaire pour le compte de DHL mais un deuxième devrait renforcer ses activités sous peu.



(Photo © SmartLynx Airlines)