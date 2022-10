SmartLynx commande quatre Airbus A321 cargo de plus

SmartLynx Airlines annonce l'acquisition de quatre Airbus A321 cargo auprès d'Aero Capital Solutions (ACS), le loueur texan devenant de fait un nouveau client pour des A321F.



Les quatre appareils (MSN 941, 961, 1185 et 1241) seront immatriculés à Malte.



La compagnie lettone spécialisée dans l'ACMI précise que ces nouveaux exemplaires lui permettront de renforcer ses activités fret en Europe, en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud. Il porteront sa flotte d'A321F à 15 appareils d'ici le premier semestre 2023, avec un projet d'expansion qui prévoit même 20 appareils commandés d'ici la fin de l'année.



SmartLynx précise que les conversions des A321 seront réalisées par Precision Aircraft Solutions (A321PCF) et par EFW (A321P2F).



