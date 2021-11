SmartLynx Airlines loue deux Airbus A320 à Air Peace

SmartLynx Airlines a conclu un accord avec Air Peace pour lui fournir et opérer en son nom deux Airbus A320.



L'accord d'affrètement court jusqu'en mai 2022.



La compagnie lettone se félicite d'introduire un nouveau client à ses activités ACMI.



Air Peace explique pour sa part que ce contrat de six mois va lui permettre de répondre à une demande croissante au Nigeria et autour du pays, en attendant la livraison de davantage de ses Embraer E195-E2 - elle a reçu quatre des treize appareils qu'elle a commandés.